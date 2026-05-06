◆米大リーグカブス―レッズ（５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が５日（日本時間６日）、本拠地・レッズ戦に「４番・右翼」で先発出場した。レッズ先発は左腕アボット。０―１の４回１死一、二塁で迎えた第２打席では三ゴロに倒れた。０―２の７回にはブレグマンの適時打で１点を返し、なお２死一、二塁で鈴木に打席が回ったが、２番手右腕フィリップスに遊ゴロ。得点圏の２打