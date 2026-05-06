◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、８９球を投げて７回４安打８奪三振、２失点の好投を見せたが、打線は５安打１得点と援護に恵まれず、３勝目はお預けとなった。大谷が７回以上を投げるのは、エンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦でメジャー初完投と