『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月6日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】風の強い季節「風が吹くと飛んでいってしまうので、網に入れたり、箱や袋にペットボトルを入れてくれると助かります」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「4月から5月の半ばまでメイストームと呼ばれる強風がよく吹くそうです。」と投稿。 集積場