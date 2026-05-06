SNSをやらないと言っていたウミから、彼氏ハルへのフォロバ申請。実はウミのなりすましアカウントが勝手に送ったものでした。気付かないハルは、なりすましからのメッセージを鵜呑みにして、行動してしまいます。これがあんな事件に発展するとは…この時の２人は知る由もなかったのです。>>【まんが】娘がSNSなりすましされました(ウーマンエキサイト編集部)