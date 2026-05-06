5月3日に国立代々木競技場第二体育館で開催された「春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木」において、モルテン presents 3Pコンテストが行われ、山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）が過去最多の19ポイントを記録して優勝を果たした。笠置晴菜や木村亜美（ともにデンソーアイリス）らを抑え、日本代表で磨き上げた見事なシュート力を見せつけた。 このオ&#