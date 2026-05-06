MAN WITH A MISSIONが、8月から3カ月連続で新曲を配信リリースする。 （関連：米津玄師「1991」、羊文学「1999」、MAN WITH A MISSION「1997」、andymori「1984」……“西暦ソング”の特別な意味） 本情報は、5月3日に行われた『VIVA LA ROCK 2026』でのパフォーマンスを終えた後、ステージ上でJean-Ken Johnnyから「8月カラ3カ月連続デ新曲ヲリリースシマス」と発表されたもの。詳細な配信日程およ