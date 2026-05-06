肩関節脱臼は、スポーツ中の外傷として多く見られる一方、一度起こすと再発を繰り返しやすいことが知られています。再発を繰り返すと競技復帰が難しくなるだけでなく、日常生活にも支障を来すケースも少なくありません。そこで、肩関節脱臼が起こりやすい理由から、再発を防ぐための治療やリハビリテーションの考え方までを、医療法人社団全心会理事長で、ぜんしん整形外科 立川スポーツリハビリクリニッ