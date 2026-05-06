開催：2026.5.6 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 5 - 3 [ガーディアンズ] MLBの試合が6日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。 1回裏、4番 サルバドール・ペレス 3球目を打ってセンターへのタイムリ&