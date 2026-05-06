毎日の少量の不正出血を「生理不順」と放置し、レバー状の大量出血で受診した結果、子宮体がん（ステージ3C）と判明したはなうたねこさん（仮称）。子宮・卵巣全摘と抗がん剤治療に加え、腸閉塞（イレウス）による緊急手術など6年間で3度の開腹手術を経験しました。一人暮らしでの過酷な闘病から公的支援の拡充を願い、自身の体験を漫画にして早期受診を呼びかける軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験