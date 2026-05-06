３年半前の2022年12月――。「（次のＷ杯は）自分たちが主導権を握るサッカーをしたい」カタール・ワールドカップのラウンド16、クロアチアとのPK戦に敗れた後、日本代表の選手たちは口々にそう語った。「主導権を握る」とは何か。ボールを握る、とイコールではない。ゲームの主導権を握る。ボールの保持、非保持にかかわらず、試合の在り方を自分たちが率先して導く戦い方をする。そんなイメージだろうか。ドイツ戦の逆転勝