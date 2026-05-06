台湾メディアの三立新聞網は3日、日本旅行での土産物に関する投稿がネット上で議論を呼んだことを伝えた。記事によると、この投稿は「日本のまずくて安いお土産」を尋ねるもので、投稿したのはある男性。男性はその目的を「上司に渡したい」と記しており、記事は大勢のネットユーザーが日本各地の有名な土産物のほか、せんべい、金平糖、バウムクーヘンなどの名を挙げたことを伝えた。理由には人工的な味やパサパサした食感などが