戸建て住宅の庭の主役となるシンボルツリーに、ヤシの木が選ばれることがある。美しく広がる葉や太い幹などの存在感が魅力で、手入れは比較的楽だ。洗練された南国リゾートの雰囲気で住まいを演出できる。（岩浅憲史）茨城県守谷市に住む会社役員の男性（４１）は２０１９年に戸建て住宅を新築した際、玄関前にココスヤシ１本を植えた。高さや幅はそれぞれ６メートルほどあり、放射状に広がる大きな葉や太い幹には迫力がある。