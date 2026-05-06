◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）この日出場選手登録された阪神・畠世周投手（31）が6回に今季初登板を果たし1回零封に抑えた。試合後、取材に向かうと私に“いたんですか”というリアクションをして「（昇格は）ちょっとびっくりしましたけど、ここからまた頑張りますよ」と小さくうなずいて帰りのバスに乗り込んだ。24年の現役ドラフトで阪神に入団して今季は移籍2年目。昨季は故障もあって昇格は