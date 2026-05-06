お笑いコンビ、鬼越トマホーク良ちゃんが5日夕、Xを更新。“全芸人にミュートされている芸人”を実名言及した。良ちゃんは最近、「全芸人に好かれている芸人」「全芸人に嫌われている芸人」など、“全芸人に”シリーズをしれっとネタをまじえつつ、時折ポストしている。今回の更新では「全芸人にミュートにされているしずる純の良いところは全てのラーメンを『世界一旨い！』とポストするので『旨い！』と変わらない」とお笑いコ