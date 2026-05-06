猫のケアにシャンプータオルが役立つ理由3選 水が苦手という猫は多いですよね。シャンプーできない猫のケアにおすすめなのがシャンプータオルです。シャンプータオルが役に立つ理由は何でしょうか？ 1.被毛の汚れが取れる 室内で飼われている猫も、意外と汚れがつくものです。部屋の中にいてもホコリはつきます。 外には出なくても、玄関やベランダでゴロゴロする猫もいますね。そん