予期せぬトラブルに遭遇してしまったとき、冷静に対処するのはなかなか難しいことですよね。しかし、責任者であれば常に落ち着いた対応が求められます。筆者の友人が先日遭遇した出来事について聞かせてくれました。 突然の怒鳴り声 仕事帰りのコンビニで、レジ待ちの列に並んでいたときのことです。前方で、大きな怒鳴り声が響きました。 見ると、一人の男性がサンドイッチの空き袋を店員さんに突きつけ、「昨日買っ