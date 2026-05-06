衝突した水上オートバイ（水島海上保安部提供） 水島海上保安部によりますと、5日午後1時40分ごろ、岡山県倉敷市下津井の六口島海水浴場沖で、水上オートバイ2台が衝突しました。 1台の水上オートバイには19歳と20歳の男性、もう1台には18歳の男性が乗っていて、腰や首などに痛みを訴えていますが、病院で治療を受けていないということです。 事故当時の天候は晴れで、海上は平穏、視界は良かったとい