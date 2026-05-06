◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武のドラフト４位・堀越啓太投手＝東北福祉大＝が６日、１軍の試合前練習に合流した。花咲徳栄から東北福祉大を経て２５年ドラフト４位で西武に入団した右腕。非公式ながら直球の最速は１６４キロを誇る。埼玉・飯能市出身で小学３年から中学の途中までは西武のファンクラブにも入っていたという大の西武ファン。「本当に感慨深い。スタンドで見る景色とマウンドで