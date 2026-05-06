◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５月６日、栗東トレセンカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は新コンビを組む西村淳也騎手が手綱を執り坂路を５８秒９―１４秒１。１週前の土曜（２日）に坂路５１秒８―１２秒５と、実質的な最終追い切りを行い、当週は軽めだったが気合乗りも上々で力強く駆けた。「すごくいい馬だなと思っていました。調教では少