お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太朗とリリーが６日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。２人は後番組の「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演。番組では「ＴＨＥＴＩＭＥ，×ラヴィット！ＧＷコラボ」と題し、屋外から中継したお天気コーナーに登場した。その後、「ラヴィット！」のこの日の予告を伝え、盛山が「あとＶＩＶＡＮＴのシーズン２流します」と７月にスタ