西武のドラフト4位・堀越啓太投手（22＝東北福祉大）が6日、ソフトバンク戦（ベルーナドーム）の試合前練習に合流した。練習後に取材に応じ「本当に緊張感のある中での練習でしたし、身が引き締まるような感じです」と振り返った。埼玉県飯能市出身で小学生時代から生粋の西武ファン。入寮後には支給品に西武のロゴが入っていることに興奮したという。すでにファーム・リーグではベルーナドームのマウンドを経験しているが「ス