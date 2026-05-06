4月25日の青葉賞2着で日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）の優先出走権を確保したタイダルロック（牡3＝武井、父モーリス）は左前脚に軽度の骨折の疑いが生じたため、美浦トレセンで検査を受けることになった。6日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄に移動。疲労回復を促していたが先週末に左前脚の球節部に腫れと熱感が見られた。数日、様子を見ていたが腫れと熱感が引か