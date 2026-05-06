ユーチューバー・ヒカル（34）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「生き残ってる数少ないトップYouTuber」として“心得”をつづった。「YouTuberが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく」と切り出し、「同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していないどんどんと消えていく成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることはそこそこにシビア実力と強靭な