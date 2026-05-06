元NHKのフリーアナウンサー佐藤あゆみが6日までに、自身のXを更新。番組でまさかの対応をした同期の元同僚アナを絶賛した。佐藤は、NHK佐々木芳史アナウンサーの番組発言を伝える記事を引用。佐々木アナは、5日の「ニュース645」（午後6時45分、関東ローカル）で、「さて、次は全国の気象情報ですが、やや時間が余りました」と状況を説明。真顔のまま「今ここで、うまいことを言おうかと思ったのですが、特に思い浮かばず申し訳ご