駐車場なんて無い！高架下スーパー銭湯鉄道の高架下って、一般的に開発が難しいと言われます。そんな高架下をスーパー銭湯に活用した例はいくつかありますが、2025年12月にJR中央線の武蔵小金井駅（東京都小金井市）の高架下にできた「RAKU SPA Station 武蔵小金井」は、まさに“異空間”でした。【ウナギの寝床的な…】これが「鉄道高架下“だけ”」のスーパー銭湯です（写真37枚）スーパー銭湯チェーンの極楽湯が手掛けるこ