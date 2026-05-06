旭川市でバイクと軽乗用車が衝突する事故があり、バイクを運転していた男性がけがをして病院に搬送されました。当時、バイクはパトカーに追跡されていました。旭川市1条通10丁目の交差点で午前0時ごろ、南に向かって走行していたバイクが右からきた軽乗用車に衝突しました。バイクを運転していた10代後半の男性が、けがをして病院に搬送されましたが命に別条はありません。警察によりますと、当時、パトロール中の警察