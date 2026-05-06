バイオリニストの葉加瀬太郎が、６日までに自身のインスタグラムを更新した。「葉加瀬太郎オーケストラコンサートツアー２０２６広島公演にいらして下さった皆さま満員御礼ありがとうございました！熱く熱く盛り上げて頂き楽しい時間でした。オケメンバーと広島から新大阪へ」と書き始めると、大阪へ移動した際の動画をアップ。葉加瀬と、髪形が葉加瀬によく似たオーボエ奏者の最上峰行が、同じような楽器ケースを背負い「や