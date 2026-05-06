元AKB48のメンバーで、現在はタレント・実業家としても活動する板野友美さんが5月6日、自身のインスタグラムを更新。19年間所属した『ホリプロ』を退社して独立することを報告しました。【写真を見る】【 板野友美 】ホリプロ退社と独立を報告「15歳から19年間、本当にお世話になりました」「もう一歩、自分で進んでみたい」（投稿全文）花を手に笑顔の写真と共に、下記のメッセージが投稿されています。▽▽▽投稿全文▽▽▽ご報