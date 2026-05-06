◆パ・リーグ楽天―日本ハム（６日・楽天モバイル最強）楽天の鈴木大地内野手（３６）と佐藤直樹外野手が６日、１軍に合流した。鈴木大は４月２２日に出場選手登録を抹消。ファーム・リーグでは実戦で調整し、打率２割１分４厘、０打点だった。頼りになるベテランが戻ってきた。今季、加入した佐藤はコンディション不良で４月９日に出場選手登録を抹消。ファーム・リーグでは６試合の出場で打率２割８分６厘、２打点をマー