ハンタウイルスの集団感染が起きたクルーズ船は、現在カボベルデ沖に停泊している/CNN via CNN Newsource（CNN）アフリカ西部の島国カボベルデの保健省は、ハンタウイルスの集団感染が起きているクルーズ船から3人を避難させると発表した。クルーズ船に乗り込んで診察したカボベルデの医療従事者は、3人とも容体は安定していると診断した。当局は救急搬送機2機を派遣して患者の避難を支援すると述べ、うち1機は既に同国に到着して