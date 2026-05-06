集団感染が疑われているクルーズ船は、カナリア諸島で受け入れられる予定です。停泊中のクルーズ船「MVホンディウス」にボートが近づき、その後、岸へ向かう様子が確認されました。乗客・乗員の一部が、船外に移されたものとみられます。ロイター通信によりますと、手当が必要な3人は今後飛行機でオランダへ医療搬送する予定です。スペイン政府は5日、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をカナリア諸島で受け入れる