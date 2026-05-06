【モデルプレス＝2026/05/06】お笑いコンビ・エルフの荒川が5月5日、自身のInstagramを更新。俳優の木村拓哉との2ショットプリクラを公開した。【写真】29歳ギャル芸人「並びが最強」“貴重”キムタクとの2ショットプリクラ◆エルフ荒川、木村拓哉との2ショットプリクラ披露荒川は「生きる“伝説”たくちゃろとプリ」と大量のハートの絵文字を添え、木村とのプリクラを投稿。大きな文字で「伝説」と描かれたプリクラには、「ラブ」