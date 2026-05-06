故シン・ヘチョルを死に至らせた執刀医の対応が、再び表面化して視聴者たちの怒りを買った。5月5日に韓国で放送されたKBS 2TV『セレブ病死の秘密』では、2014年に手術後、突然亡くなった韓国ロック界のアイコンである故シン・ヘチョルの事例が取り上げられた。【写真】“医療ミス”で亡くなった韓国の伝説的バンドマン番組では、当時の執刀医が患者や保護者の同意なしに胃縮小手術を行い、その後家族が抗議すると、「無料でやって