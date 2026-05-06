山陽学園 面手凛さん 岡山県玉野市出身の面手凛選手（日本生命）が日本時間の5日、ロンドンで開かれている世界卓球の団体戦で初勝利を挙げました。 決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦。シングルス戦のみで先に3勝したチームが勝利する試合に3番手で登場した面手選手は得意のサーブがさえて3対0で初勝利を飾りました。この試合、日本女子は全員がストレート勝ちし、16強入りしました。 面手