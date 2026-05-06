山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）【新華社太原5月6日】中国の「書院」は講義や蔵書、出版、祭祀（さいし）の機能を一つにした中国特有の文化教育機関。唐代から清末まで千年の歴史を積み重ねた書院は今、観光スポットとなり、子どもが歴史を学ぶ大切な場にもなっている。山西省晋城市陽城県の海会書院。（４月８日撮影、太原＝新華社記者／曹陽）２日、山西省太原市の鐘楼書院。（太原＝