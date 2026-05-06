元KAT-TUNの上田竜也さんは5月5日、自身のInstagramを更新。自身初の小説の主人公をイメージした新ヘアスタイルを披露しました。【写真】上田竜也、新ヘアスタイル！「イラストのまんま！ すごい」上田さんは「髪型変えた この声が届くまでの龍イメージです」とつづり、2枚の写真を投稿。鏡に映った白い衣装姿で、自身初の小説『この声が届くまで』（KADOKAWA）の主人公・対馬龍（つしまりゅう）をイメージしたという新しいヘアス