世界遺産・熊野古道の石畳などをモノクロ写真で紹介する写真展が、三重県尾鷲市の県立熊野古道センターで開かれています。写真展は、県立熊野古道センターの開館20周年を記念して開かれているもので、三重県在住の写真家、森武史さんが撮影した伊勢神宮から熊野三山まで続く熊野古道とその石畳をとらえたモノクロ写真、あわせて46点が展示されています。玉城町出身の森さんは、熊野古道が世界遺産に登録される前から30年以上にわた