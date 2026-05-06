女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が6日までに自身のインスタグラムを更新。アイスショー鑑賞を報告した。「哉中ちゃんにお誘いいただきアイスショーを観戦させていただきました」と書きだした吉田。荒川静香、高橋大輔、村元哉中らとの豪華な写真をアップした。「氷の上を滑る音、着氷するライブの臨場感はやっぱり凄い」と回顧。「観客を魅了させるスケートの技術と表現力そして美しくて華やかな世界観に