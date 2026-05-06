ホワイトソックス戦で左肩の張りを訴えて降板するエンゼルス・菊池＝4月、シカゴ【ヒューストン共同】米大リーグで左肩の炎症により負傷者リスト（IL）に入っているエンゼルスの菊池雄星投手が3、4週間のノースロー調整になると5日、メジャー公式サイトが伝えた。スズキ監督が明らかにした。菊池は先発した4月29日のホワイトソックス戦で左肩に張りを訴え、2回のみで緊急降板。5月3日にILに入った。今季は7試合に登板して0勝3