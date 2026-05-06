Microsoftのゲーム部門であるXboxのアシャ・シャルマCEOが、MicrosoftのAIアシスタントである「Microsoft Copilot」が同社のゲーム機に搭載されることはないと発言しました。Microsoft Copilot Will No Longer Come To Consoles, Says Xbox CEO - Game Informerhttps://gameinformer.com/2026/05/05/microsoft-copilot-will-no-longer-come-to-consoles-says-xbox-ceoMicrosoftは2025年3月に、AIアシスタントのMicrosoft Copilotを