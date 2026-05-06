◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が６日、自身のブログを更新し長男の健之介さんの妻で女子プロレスラーの凜の引退試合を会場で見守ったことを明かした。凜は２０２２年４月に佐々木健介＆北斗夫妻の長男・健之介さんと結婚。２３年８月１０日に第１子女児である寿々（すず）ちゃんを出産。今年１月２８日のマーベラス新