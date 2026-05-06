GW明けは、お弁当づくりのペースを取り戻すのもひと苦労。そんなとき、心強い味方になるのが作り置きおかずです。人気の鶏つくねは、焼いてから冷凍ストックしておくと重宝する一品。シンプルな下味で仕上げておけば、日替わりアレンジも楽しめて、毎日のお弁当も飽きさせません。今回は、ふんわりやわらかな基本の冷凍つくねと、アレンジレシピをご紹介します。『基本の冷凍つくね』のレシピ材料（作りやすい分量・3個×5回分）〈