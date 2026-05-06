大勢の人が高校野球に熱中するのはなぜか？ 集団に所属することで存在を確認できる 現代社会を生きていく上で、人は様々な共通点を見出して、仲間意識を作っていきます。「おしゃべり好き」考えが前向き」といった、内的特徴から捉えた自己認識は、「個人的アイデンティティ」と呼ばれ、自分を形作る上で重要な要素となります。一方、自己紹介で、「〇〇高校出身」「××会社の営業部勤務」などと話すことも多いでしょう。この