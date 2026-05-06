自律神経の乱れは職場や家庭にも伝染するってホント！？ 自律神経が職場や家庭にも影響 自律神経が整うと自分自身にメリットがあるだけでなく、周りにもよい影響が広がります。 例えばスポーツ選手。ある一人の選手の投入によりピンチだった流れがガラリと変わるということがあります。こうした選手は自律神経が安定しており、高い集中力と冷静さを保ちながらリラックスしたムードをチーム内にもたらしま