6日未明、福岡県鞍手町で、コンビニエンスストアに車が突っ込み、運転していた男性がケガをして病院に搬送されました。 警察によりますと、6日午前1時前、福岡県鞍手町八尋で、軽乗用車がコンビニの出入り口に衝突し、店舗内に突っ込みました。運転していたのは町内に住む78歳の男性で、顔から出血し病院に運ばれました。意識はあるということです。店内に客はおらず、巻き込まれた人はいませんでした。目撃した人は「