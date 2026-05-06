中東情勢が緊迫する中、サウジアラビアとUAE＝アラブ首長国連邦を相次いで訪問した赤沢経済産業大臣は5日、原油の安定供給に向けた協力を確認した。赤沢大臣はサウジアラビアでファイサル外相と会談し、エネルギー供給について、協力を深める方針で一致した。また、UAEではジャーベル産業・先端技術大臣と会談し、原油の安定供給や、既存の共同備蓄800万バレルの迅速な補充、共同備蓄の増強など、五つの提案を行ったという。赤沢経