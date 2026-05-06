ABEMAにてドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』の#2が、5月6日午後10時より放送される。 （関連：【画像あり】12人の練習生による韓国でのレッスンの様子） 本番組は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ」から誕生するボーイズグループ・VIBYの軌