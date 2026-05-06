発疹が治まった後も、皮膚に茶色い色素沈着や赤みが残ることがあります。これらは見た目が似ていますが、それぞれ成因や経過が異なるため、正しく理解することが適切なケアにつながります。炎症後色素沈着の形成過程や紅斑の種類と臨床的な意義について、違いを踏まえながら詳しく解説します。 監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 色素沈着と紅斑の違い 発疹が治