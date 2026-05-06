開催：2026.5.6 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 4 - 3 [ブルージェイズ] MLBの試合が6日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとブルージェイズが対戦した。 レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。 1回表、3番 岡本和真 3球目を打って右中間スタンドへのホームランで