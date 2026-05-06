開催：2026.5.6 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 3 - 10 [Rソックス] MLBの試合が6日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとRソックスが対戦した。 タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するRソックスの先発投手はジョバニ・モランで試合は開始した。 1回表、5番 セダン・ラファエラ 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでRソッ